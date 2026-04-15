Пенсионерка получила травмы во время поездки в нижегородском автобусе

© vgoroden.ru

75-летняя женщина пострадала во время поездки в автобусе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП случилось 14 апреля около 16:30 на улице Дьяконова. 38-летний водитель автобуса ПАЗ Citymaх 9 при начале движения допустил падение пассажирки. Пожилая женщина получила травмы. Дальнейшие обстоятельства выясняются.

Напомним, ранее в аналогичном ДТП пострадал 50-летний мужчина.

Самые интересные и срочные новости читайте у нас в Telegram и MAX