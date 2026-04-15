В Кузбассе пенсионер сбил велосипедиста

В Кузбассе вынесли приговор 68-летнему водителю, признанному виновным в ДТП, в результате которого погиб велосипедист.

Как сообщает полиция Кузбасса, в сентябре 2025 года на автодороге Кемерово – Новокузнецк кемеровчанин двигался с небезопасной скоростью на автомобиле Chery QQ6 S21. Он не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с велосипедистом, который ехал впереди. 29-летний мужчина получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице.

Водитель иномарки признал вину и пояснил, что видел на обочине велосипедиста, но решил, что тот он не помешает движению.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортом на тот же срок. Также он должен выплатить компенсации морального вреда и материального ущерба на сумму около 1,9 млн рублей.