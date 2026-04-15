В Москве на ТТК иномарка влетела в опору освещения. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Конструкция обрушилась и повредила несколько машин, информация о пострадавших уточняется», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах заметно, что в результате произошедшего конструкция и несколько автомобилей получили повреждения, а обломки и детали разлетелись по проезжей части .

До этого в Москве иномарка с людьми в салоне вылетела с моста. На размещенных в сети кадрах видно, что на место ДТП прибыли спасатели, которые пытаются оказать первую помощь пострадавшим. На записи также заметно, что одному из медиков пришлось забраться на крышу иномарки. В результате произошедшего Kia получала повреждения: у транспорта смят кузов, разбит бампер, а детали отлетели в сторону. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.