Один человек погиб при атаке БПЛА на промзону Стерлитамака

Водитель пожарной охраны погиб в результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«К сожалению, в результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий», — написал он в Telegram-канале.

Хабиров выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также пообещал оказать его семье необходимую помощь.

Ранее он сообщил, что Стерлитамак подвергся атаке беспилотников, несколько дронов сбито над промзоной.