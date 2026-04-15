Иномарка врезалась в скутер в Нижнем Новгороде

ДТП с участием скутера и двух иномарок произошло в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает УГИДД по Нижегородской области. В 9:50 утра на улице Чаадаева 39-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Ниссан», поворачивала налево и не предоставила преимущество в движении скутеру. Иномарка врезалась в скутер, который отбросило на припаркованный на стоянке «Опель».

Пострадал 50-летний мужчина, управлявший скутером. После осмотра медиков от госпитализации он отказался.