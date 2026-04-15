BMW сбил электровелосипедиста на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

Женщина-водитель на БМВ сбила электровелосипедиста на пешеходном переходе. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области. ДТП произошло в 9:48 на улице Родионова, 163. 21-летняя автомобилистка решила, по всей видимости, проскочить регулируемый пешеходный переход на красный свет. В это время «зебру» на зелёный пересекал электровелосипедист, не слезая со своего железного коня. Произошло столкновение.

В результате 34-летний электровелосипедист был госпитализирован в больницу им. Семашко. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.