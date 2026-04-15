Россиянин на скутере пострадал в аварии на Пхукете

Тайка на мотоцикле поехала на красный свет, врезалась в россиянина и оставила его с переломом ноги на Пхукете (Таиланд). Об этом пишет Telegram-канал «Новости Пхукета».

Уточняется, что авария произошла 11 апреля в административном центре острова Пхукет-Таун. Пострадавшим соотечественником оказался Никита Семагин, известный член экспатского сообщества.

Он рассказал, что местная жительница на мотоцикле начала движение на красный свет и сбила его. Россиянин на скутере получил перелом ноги, повреждение сустава и мышц, а также разрыв связок.

«Сейчас я уже четвертый день лежу в госпитале Вачира. Практически не могу двигаться, рядом со мной постоянно находятся друзья, чтобы помогать с уходом. Впереди операции (скорее всего, не одна) и долгое восстановление», — поделился Семагин.

Ранее российская модель попала в ДТП на байке на Пхукете. В результате она заработала смещение мозга и впала в кому.