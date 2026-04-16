Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Татарстане

В Татарстане при столкновении легкового автомобиля Hyundai Solaris и грузовика "Валдай Луидор" погибли четыре человека.

Как сообщает прокуратура РТ, авария произошла на 709 километре трассы М-12 в Кайбицком районе республики. В ДТП погибли водитель и три пассажира легковой машины.

На место происшествия выехал прокурор Кайбицкого района Игорь Осипов. Организована процессуальная проверка, ход которой взят на контроль в районной прокуратуре.

Напомним, 11 апреля в результате столкновения легкового автомобиля и трактора с прицепом в Татарстане погибли четыре человека. Жертвами аварии стали водители обоих транспортных средств и два пассажира машины.