В Москве массовая авария затруднила движение

В центре Москвы произошло ДТП с участием семи автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

© Газета.Ru

«Москва, Ломоносовский проспект возле МГУ, в сторону Мичуринского», – говорится в публикации.

Автомобилисты запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на проезжей части стоят семь поврежденных автомобилей, которые попали в ДТП. На место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все детали произошедшего. На записи также заметно, что из-за столкновения парализовано движение на одной из полос проезжей части.

До этого в Воронежской области Lada Granta и Opel столкнулись на перекрестке. На размещенных в сети кадрах видно, как в момент столкновения разлетаются автомобильные детали. В результате произошедшего Lada получила заметные повреждения: у транспорта разбился капот и бампер. По предварительным данным, водитель Opel выехал на встречную полосу движения и врезался в отечественную машину.

Ранее в Казани на видео сняли разорванную на части Газель после жесткой аварии.