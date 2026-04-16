В Кемерове автобус протаранил велосипедиста

В кузбасской столице пассажирский транспорт наехал на велобайкера.

В четверг, 16 апреля, около 11:45 в Кемерове на улице Клары Цеткин, 59 автобус протаранил велосипедиста, рассказали сайту VSE42.Ru в ГИБДД Кемерова. Очевидец также опубликовал в соцсетях фотографию с места событий.

– Автобус совершил наезд на велосипедиста, который пересекал дорогу, не спешившись, – сказали в ГАИ.

В результате мужчина средних лет получил травмы, ему оказали разовую помощь.

Автобусу №19 пришлось какое-то время стоять на месте, пока стражи порядка оформляли ДТП.