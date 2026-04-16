В ДТП в Нижнеломовском районе погиб мужчина

Пенза, 16 апреля – PenzaNews. Мужчина погиб в результате столкновения легковой автомашины «ВАЗ-21053», а также двух грузовиков — «КамАЗ» и «MAN» — с полуприцепами в Нижнеломовском районе Пензенской области.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на автодороге «Нижний Ломов — Пачелма — Башмаково» вечером 15 апреля, легковушкой управлял мужчина 1974 года рождения, «КамАЗом» — водитель 1987 года рождения, грузовиком «MAN» — мужчина 1989 года рождения.