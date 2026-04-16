Раскрыты детали жесткого ДТП с подростком в Башкирии

В Республике Башкирия подросток на иномарке матери попал в ДТП, четыре человека не выжили. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«За рулем автомобиля находился студент первого курса местного колледжа. Предварительно, он катался со своей компанией после ночных посиделок. <...> «Дэу Нексия» принадлежит матери подростка. Что именно случилось, предстоит выяснить, но есть версия, что парень мог уснуть за рулем. Также будут рассматриваться дорожные условия и состояние автомобиля», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Есть версия, что одна из девушек, которая в момент ДТП находилась в иномарке, является родственницей несовершеннолетнему водителю: она была в машине вместе с сожителем.

Также сообщается, что спасателям пришлось «буквально раскурочить» автомобиль, чтобы доставить из него людей.

