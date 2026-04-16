В Кирово-Чепецком районе большегруз столкнул ВАЗ в кювет

15 апреля в 15:15 на 49-м километре автодороги «Киров — Кирово-Чепецк — Зуевка — Фаленки — Демаки — граница Удмуртии» произошло столкновение двух автомобилей.

По данным ГИБДД, 64-летний водитель ВАЗ-2130 столкнулся с грузовым автомобилем МАН с прицепом, за рулём которого находился 61-летний мужчина. В результате удара легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Водитель «ВАЗа» получил травмы. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.