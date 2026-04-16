Российский пауэрлифтер погиб в ДТП в Таиланде

Чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу Александр Пожидаев погиб в Таиланде в результате аварии на мотоцикле. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

© Lenta.ru

По информации источника, 22-летнему спортсмену позвонили мошенники и сообщили о смерти отца. Они упрекнули Пожидаева за отсутствие на похоронах, что вызвало сильный эмоциональный шок.

Ночью в Паттайе Пожидаев выехал на мотоцикле и попал в ДТП. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы и повреждения внутренних органов. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ, но вскоре зафиксировали остановку сердца.

