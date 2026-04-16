В Сочи выпрыгнувшего из большегруза водителя переехала легковушка

На федеральной трассе Джубга - Сочи водитель успел выпрыгнул из кабины большегруза из-за отказавших тормозов, но его переехал другой автомобиль. ЧП произошло во вторник.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 35-летний водитель управлял грузовым автомобилем Shacman, когда на спуске отказали тормоза.

Мужчина выпрыгнул из кабины во время движения, а машина продолжила езду без водителя, съехала с дороги и врезалась в препятствие.

Уточняется, что перед началом движения водитель не убедился в исправности своего автомобиля.

Пострадавший остался лежать на проезжей части, а 45-летний водитель Kia не заметил его и сбил. Водителя большегруза с травмами госпитализировали.