Пьяный мужчина попал в ДТП на украденном автомобиле в Нижегородской области

В Нижегородской области нетрезвый мужчина угнал автомобиль из авторемонтной мастерской и попал в аварию. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по региону. В конце марта на трассе Р‑158 «Нижний Новгород – Саратов» водитель автомобиля Toyota Camry врезался в грузовик при небезопасном обгоне, после чего вылетел в кювет. К счастью, все остались живы. Инспекторы ДПС обнаружили, что виновник ДТП находился в нетрезвом состоянии. У него не было водительских прав и документов на машину.

Выяснилось, что 35-летний задержанный проник в автомастерскую и угнал клиентский автомобиль. Сумма ущерба владельцу составила 250 тысяч рублей.

Кроме того, мужчина был уже шесть раз судим за тяжкие преступления. По факту угона автомобиля возбудили уголовное дело. За пьяную езду без прав суд назначил преступнику 15 суток административного ареста.

Тем временем в Волгоградской области в аварии с КамАЗом погибла пассажирка иномарки, сообщает Волгоградская правда.