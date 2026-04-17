На трассе под Переволоцком столкнулись легковушка и КамАЗ

Авария произошла на 357‑м километре трассы «Самара - Оренбург», сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Как выяснили сотрудники полиции, 64‑летний водитель «Лады Веста» не уступил дорогу «КАМАЗу» с полуприцепом. Грузовик двигался по главной дороге - со стороны Оренбурга в сторону Самары. Столкновение привело к травмам.

Водителя легковушки госпитализировали. Его пассажирку осмотрели медики, оказали необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все детали случившегося.