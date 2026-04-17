В Ярославле 11 человек получили травмы в ДТП с пассажирским автобусом

Сотрудники ярославской Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, в которой 11 человек получили различные травмы.

Инцидент произошел 17 апреля в 7:05 на путепроводе на проспекте Октября. По предварительным данным регионального УМВД, 22-летний водитель Mitsubishi Outlander выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом ГАЗ.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили оба водителя и девять пассажиров автобуса.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия.