Газель разорвало на части: появились кадры с места жесткого ДТП в Казани

В Казани Газель разорвало на части в момент серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал KazanFirast.

«Водитель 1972 года рождения, житель Нижнего Новгорода, с 30-летним стажем, следовал из Нижнего Новгорода в Казань с грузом продуктов питания для сети «Евроспар». По предварительным данным, мужчина уснул за рулем. Он рассказал, что не помнит, как закрылись глаза. В результате грузовой фургон Газель съехал с проезжей части и наехал на световую опору ЛЭП», – говорится в публикации.

По данным канала, грузовик получил серьезные механические повреждения по всему периметру: кузов оторвало. В результате аварии были перекрыты две полосы движения в направлении улицы Большая Крыловка. Сам водитель не пострадал.

