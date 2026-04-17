Жесткое ДТП с пожаром произошло на трассе М-7 в Нижегородской области

Легковой автомобиль полностью сгорел на трассе М-7 в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Авария случилась днем 16 апреля на 358-м км трассы в Володарском округе. Сообщение о возгорании машины поступило в службу спасения. На момент прибытия первых пожарных легковушка полыхала, также частично огнем были объяты наземный пешеходный переход и сухая трава.

После проведенной проверки установлено, что причиной возгорания автомобиля послужило ДТП.

В результате данного происшествия погибших людей нет, водитель и пассажир получили незначительные травмы, от госпитализации в медицинское учреждение отказались, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

