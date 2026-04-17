На трассе в Волгоградской области в аварии с КамАЗом погибла женщина

Трагическое происшествие случилось в Камышинском районе.

© Волгоградская правда

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, 16 апреля в 4 утра на 478-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград 48-летний водитель «Форда Фокуса» не справился с управлением, и его автомобиль врезался в стоявший на проезжей части КамАЗ с полуприцепом.

В результате ДТП пассажирка иномарки скончалась на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.