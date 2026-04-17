Три человека погибли в ДТП с участием уборочной машины в Северной Осетии

Массовая автомобильная авария, жертвами которой стали три человека, произошла днем в пятницу на объездной автодороге города Владикавказ.

По предварительной информации полиции РСО-Алания, около 14 часов 00 минут здесь произошло столкновение трех транспортных средств. Причем все они двигались в попутном направлении со стороны столицы региона в сторону Беслана.

Участниками ДТП стали легковушки Lada Niva Travel, Hyundai Solaris и грузовой автомобиль "МАЗ" (уборочная машина), который следовал по левой крайней полосе.

В результате ДТП водитель Lada и двое пассажиров, находившихся в салоне зарубежной машины, от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще двое пассажиров Hyundai Solaris получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В данный момент на месте ЧП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии и следственно-оперативная группа. Они выясняют все обстоятельства и причины произошедшего, а также устанавливают личности участников тяжелой аварии.