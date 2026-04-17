В Крыму маршрутка с пассажирами влетела в учебную машину

В Керчи маршрутный автобус столкнулся с учебным автомобилем, в результате аварии пострадали семь человек. Об этом сообщает МВД по Республике Крым в своем Telegram-канале.

Сообщается, что ДТП произошло около полудня. 61-летний водитель автомобиля «Газель Некст», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Дэу», за рулем которого находилась проходящая обучение в автошколе 51-летняя женщина.

Водитель и четыре пассажира «Газели», а также водитель и пассажир автомобиля «Дэу» получили травмы различной степени тяжести.

Для оказания квалифицированной помощи все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что суд в Екатеринбурге приговорил мужчину, по вине которого в страшном ДТП погибли две девочки в Ревде Свердловской области, к 17 годам колонии.