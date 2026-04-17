Группа россиян серьёзно пострадала в жёстком ДТП на Кавказе

В селе Дейское Терского района Кабардино-Балкарии водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и съехал с дороги прямо в оросительный канал. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

В результате ДТП пострадали пять человек. Все они получили травмы разной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в Республиканскую клиническую больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Движение на участке дороги не перекрывали. Машины ездят в обычном режиме. Пробок и серьёзных заторов нет, уточнили в ведомстве.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют точные причины происшествия. Проводится проверка. Новых данных о состоянии пострадавших пока не поступало.

