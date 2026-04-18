Ехавшие в автобусе иностранцы попали в беду в Сибири, есть жертвы

В Забайкальском крае на трассе «Чита — Забайкальск» перевернулся автобус, в котором, по предварительным данным, находились иностранные граждане. Один человек погиб, 12 пострадали, сообщили в краевом управлении МЧС.

© Московский Комсомолец

По информации очевидцев, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус съехал с проезжей части. В салоне было около 40 пассажиров.

Погибший скончался на месте — его тело извлекли спасатели. Двенадцать пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализированы, им оказывают помощь.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, бригады скорой, пожарные и спасатели. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, в феврале на Байкале погибли семеро туристов из Китая. Они отправились на нелегальную экскурсию, и машина провалилась под лед.