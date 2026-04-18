Дети пострадали в ДТП в регионе РФ

Три несовершеннолетних пассажира пострадали при столкновении двух автомобилей в Астрахани, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД вечером в субботу.

По предварительной информации, мужчина за рулем Nissan Almera не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2107, за рулем которого находилась женщина.

В ДТП, говорится в публикации, пострадали три несовершеннолетних пассажира ВАЗ 2013, 2019 и 2020 годов рождения.

Пострадавших детей доставили в больницу, обстоятельства дорожного инцидента уточняются.