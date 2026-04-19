Власти назвали возможную причину ДТП с гражданами Китая в Забайкалье

Автобус с гражданами Китая, предположительно, попал в ДТП в Забайкальском крае из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов в своем Тelegram-канале.

© СУ СКР по Забайкальскому краю

По его словам, водитель потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и перевернулся. Осипов напомнил, что в регионе в последние дни бушует циклон, который сопровождается обильными осадками, понижением температуры воздуха, местами на дорогах гололедица.

Губернатор уточнил, что все пострадавшие были доставлены в больницу. 11 человек проходят лечение. Часть иностранных граждан возвращается обратно в КНР.

Авария с участием автобуса произошла 18 апреля на трассе Чита — Забайкальск. В региональном управлении МЧС России сообщили, что в результате опрокидывания автобуса пострадали 30 человек, еще одного спасти не удалось. Всего в салоне транспортного средства находились около 40 человек. Среди пассажиров были иностранные граждане. Предварительно, детей в автобусе не было.

По данным Telegram-канал «Chita.Ru | Новости Читы», автобус перевозил китайцев из Маньчжурии в Читу. На место происшествия направили санавиацию, чтобы транспортировать пострадавших в больницы. Следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

