На трассе в Забайкалье столкнулись 11 машин

Одиннадцать автомобилей столкнулись на федеральной трассе в Забайкальском крае. Причиной стала плохая видимость из-за непогоды и несоблюдение дистанции, сообщает региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел днем 19 апреля на 218 километре федеральной автомобильной дороги А-350 «Чита-Забайкальск» в Могойтуйском районе.

«Вследствие несоблюдения дистанции столкнулись 11 транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия собственникам автомобилей причинен материальный ущерб», — говорится в сообщении госавтоинспекции.

О пострадавших не сообщается.

Сейчас в Забайкалье снег и сильный ветер. Водителей предупреждают о плохой видимости на дорогах. На кадрах с места массового ДТП видно, что небо застилает сплошная белая пелена.