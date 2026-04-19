В ДНР произошло серьезное ДТП, есть погибшие

ДНР в воскресенье произошло серьезное ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает "МК-Донбасс" со ссылкой на региональное МЧС в воскресенье.

Уточняется, что два легковых автомобиля столкнулись на улице Ленина в Снежном, в одной из машин находились пять человек. Трое из них погибли.

На месте происшествия работали спасатели МЧС, которые с помощью спецсредств деблокировали пострадавших и передали их сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

На месте ЧП работали одна единица техники МЧС России и шесть специалистов ведомства, а обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.