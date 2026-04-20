В Екатеринбурге молодой водитель без прав разбился в ДТП
В Екатеринбурге 20-летний мужчина погиб в ночном ДТП на Объездной дороге 20 апреля. Еще один человек в больнице.
По предварительным данным, молодой человек за рулем Volkswagen Tiguan, двигаясь со стороны улицы Вильгельма де Геннина, на высокой скорости потерял контроль над машиной. Автомобиль вылетел на разделительную полосу, пробив металлическое ограждение, и врезался в мачту освещения, сообщает городская Госавтоинспекция.
От полученных травм водитель скончался до приезда скорой помощи. Его 20-летнего пассажира увезли в ГКБ № 24. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.
Известно, что погибший не имел водительских прав. Был ли он трезв в момент ДТП, установит экспертиза.
По данным портала Е1.ru, водитель Volkswagen Tiguan ехал с дня рождения матери.
Фото: ОГИБДД по Екатеринбургу
