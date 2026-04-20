Во Владимире грузовик не пропустил скорую помощь, три человека пострадали
Владимирская госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи.
Авария произошла на перекрестке улицы Горького и проспекта Строителей во Владимире. По предварительным данным областной прокуратуры, водитель грузовика MAN не уступил дорогу двигающемуся с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом автомобилю скорой и столкнулся с ним.
В региональном УМВД добавили, что после этого MAN столкнулся с легковым автомобилем Hyundai. В итоге в ДТП пострадали три человека, они госпитализированы.
На месте продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.