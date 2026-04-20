Тринадцать человек разбились в страшном ДТП на российской трассе

В понедельник утром на 99-м километре трассы А-120 в Тосненском районе Ленинградской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, грузовой автомобиль Shacman спровоцировал столкновение с четырьмя другими транспортными средствами. В результате аварии пострадали 13 человек, один из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии, передает РИА Новости.

© Московский Комсомолец

Среди участников столкновения - микроавтобус Mercedes, предназначенный для развозки сотрудников частной компании, легковой автомобиль Chery Tiggo, грузовик DAF с прицепом и Renault Logan. Информацию об этом уточнили в пресс-службе регионального главка МВД РФ. Ранее спасатели сообщали о девяти пострадавших, но позже цифра была скорректирована.

Водитель грузовика Shacman на месте происшествия заявил полицейским, что у его машины отказали тормоза. По его словам, именно это привело к тому, что он не смог избежать столкновения и протаранил четыре автомобиля. Данная версия пока проверяется следствием.

Сотрудники полиции уже прибыли на место аварии и проводят осмотр. Следственно-оперативная группа фиксирует все детали: состояние дорожного покрытия, видимость, расположение транспортных средств после удара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Им оказывается необходимая помощь. Движение на участке трассы А-120 в направлении Гатчины временно затруднено, сотрудники ГИБДД регулируют проезд и организуют объездные пути.