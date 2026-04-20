Число пострадавших в ДТП с пятью машинами в Ленобласти выросло до 13

Число пострадавших в результате аварии с участием пяти машин в Тосненском районе Ленинградской области возросло до 13. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

© m24.ru

Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, отметили в ведомстве, уточнив детали аварии. В частности, установлено, что все случилось примерно в 07:20 по местному времени на 97-м километре автодороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо".

Там грузовик Shacman, следовавший из Отрадного в Гатчину, столкнулся с четырьмя другими авто: микроавтобусом Mercedes Sprinter, кроссовером Chery Tiggo, грузовиком DAF с прицепом и легковым Renault Logan.

Причиной происшествия, со слов водителя грузовика, стали отказавшие тормоза, подчеркнули в пресс-службе, добавив, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая в том числе рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

О ДТП стало известно утром в понедельник, 20 апреля. Изначально сообщалось о девяти пострадавших. Причем двоих из них сразу доставили в центральную районную больницу Тосно, а остальных осматривали на месте ЧП.