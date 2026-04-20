Четверо детей пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде за выходные

Четверо детей пострадали в результате ДТП на дорогах Нижнего Новгорода в период с 17 по 19 апреля. Об этом сообщили в отделе ГИБДД управления МВД России по городу.

В областном центре случилось три аварии с участием несовершеннолетних. Одна из них произошла 17 апреля, около 17:36. В районе дома № 38 на проспекте Ленина водитель Mitsubishi попытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с машиной Hyundai. Пострадал девятилетний мальчик.

В другом ДТП травмы получил 16-летний подросток, который, по словам очевидцев, упал с электросамоката. Это произошло вечером 18 апреля. Ребенка увезли в больницу.

19 апреля на улице Дьяконова, 21, пострадали сразу двое несовершеннолетних: девочки 12 и 14 лет. Они пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате их сбил 48-летний водитель Kia. Оба ребенка также были госпитализированы.

Ранее мы сообщали о том, что уголовное дело по факту ДТП на М-12, где пострадала девочка, дошло до суда в Нижегородской области.

