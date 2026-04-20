Автобус сорвался в ущелье в Индии

Автобус с пассажирами в Индии сорвался с дороги и упал в горное ущелье. По данным полиции, погибли не менее 20 человек, еще 36 получили травмы. Авария произошла в районе Удхампур на территории Джамму и Кашмир.

© Мир24

Причины трагедии пока выясняются. По предварительным данным, к ДТП могли привести сложные дорожные условия или техническая неисправность автобуса.

На месте продолжается спасательная операция. Пострадавших госпитализируют в ближайшие медицинские учреждения.

