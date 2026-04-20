В США грузовик с миллионом пчел попал в ДТП

В городе Ноксвилл, США, грузовик с миллионом пчел попал в ДТП, после чего насекомые разлетелись по региону, пишет WVLTV.

© Газета.Ru

По данным полиции, после ДТП с участием грузового автомобиля рой насекомых вырвался на свободу и заполнил прилегающую территорию. Представитель департамента Марк Наги отметил, что в транспортном средстве находилось около миллиона пчел.

Движение на трассе было временно ограничено, однако позже его удалось восстановить после частичной стабилизации ситуации. Специалисты на месте продолжают работы по сбору и локализации роя. Власти предупреждают, что инцидент может привести к затруднениям движения в центре города и рекомендуют водителям учитывать возможные задержки.

Ранее туриста в США вертолетом эвакуировали с горы после того, как его более 100 раз ужалили пчелы.