Во Владимире грузовик снес автомобиль скорой помощи на ходу. Об этом сообщает «Зебра».

© Газета.Ru

«В соцсети появилось видео с авторегистратора очевидца страшной аварии с участием скорой помощи во Владимире — водитель грузовика буквально смел медицинский автомобиль с дороги на полном ходу. Пострадали водитель и две молодые девушки — фельдшеры бригады скорой помощи», – говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, заметно, как в момент ДТП машину скорой помощи ударом отбрасывает в сторону, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части. По данным СМИ, авария, которую спровоцировал 43-летний водитель грузовика, произошла утром 20 апреля. После столкновения с машиной экстренных служб большегруз врезался в кроссовер Hyundai Tucson.

