Кроссовер врезался в трамвай на северо-западе Москвы

Кроссовер врезался в трамвай на Сходненской улице в Москве. В результате ДТП никто не пострадал. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили очевидцы.

— ДТП с участием кроссовера и трамвая произошло на Сходненской улице. Предположительно, иномарка пыталась обогнать общественный транспорт. В результате аварии пострадавших нет, — передает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

По данным дептранса, из-за произошедшего ДТП задерживаются трамваи № 6к.

— Вместо трамваев работают автобусы — от остановки «Братцево» до МЦД Тушинская, — рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

15 марта два трамвая столкнулись на улице Водников в Москве. В результате ДТП пострадали 22 человека, включая пятерых детей. Причиной аварии назвали сбой в работе системы управления вагоном.