Появились уточненные данные о крупной аварии на Садовом кольце

По уточненным данным, «Мерседес-450» мог спровоцировать крупную аварию на Садовом кольце в понедельник вечером, в результате которой 1 человек погиб и еще один получил травмы.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», всего в ДТП участвовали четыре машины – помимо «Мерседеса» это «БМВ Х5», «Мицубиси Аутлендер», «Форд Мустанг». Кроме того, в аварии был сбил электросамокат. Автомобиль «Мерседес» следовал без номерных знаков.

ДТП произошло в 23.30 на Садовой-Черногрязской улице. В результате столкновения водитель электросамоката погиб. Женщина, находившаяся в автомобиле «Мицубиси», в тяжелом состоянии госпитализирована.