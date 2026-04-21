Женщину госпитализировали после ДТП на перекрестке в Нижнем Новгороде

© В городе N

ДТП с участием иномарки и пешехода случилось на перекрестке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону.

Авария произошла 20 апреля, около 11:05. В районе дома № 35 по улице Октябрьской 38-летняя женщина за рулем Kia поворачивала налево на перекрестке. В результате она сбила пешехода на регулируемом переходе.

Женщина, пересекавшая проезжую часть, получила травмы. Ее госпитализировали в больницу им. Семашко. Обстоятельства выясняются.

Самые интересные и срочные новости читайте у нас в Telegram и MAX