Стала известна причина массового ДТП на Садовом кольце

Причиной ДТП на улице Садовой-Черногрязской стало значительное превышение скорости водителем автомобиля BMW. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в правоохранительных органах.

По их данным, водитель не справился с управлением, после чего автомобиль столкнулся с велосипедистом и выехал в зону ремонтных работ, где произошло столкновение еще с несколькими машинами. Среди них, как уточняется, были Jaguar и Ford Mustang.

В оперативных службах добавили, что за рулем находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения. Ее задержали, передает ТАСС.

Авария произошла ночью у дома № 13, в результате погибли два человека, есть пострадавшие. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.