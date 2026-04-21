Выяснилось, кто погиб в массовой аварии на Садовом кольце

Одной из погибших в массовом ДТП, случившемся на Садовом кольце вечером 20 апреля, стала 44-летняя врач-гастроэнтеролог. Она находилась на пассажирском сидении автомобиля «Мицубиси», в который врезалась водительница «Мерседеса».

Как выяснил «МК», женщину вез домой с работы ее супруг, хозяин кафетерия, он был за рулем «Мицубиси».

После ДТП пассажирка получила тяжелые травмы, была госпитализирована и скончалась в лечебном учреждении.

Появились уточненные данные о крупной аварии на Садовом кольце

Супруги воспитывали двух детей (младшему — 6 лет), они ждали родителей дома. Погибшая трудилась врачом-гастроэнтерологом в консультативно-диагностическом отделении, ее стаж работы был более 5 лет.