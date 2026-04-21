Одной из жертв массовой аварии в центре Москвы оторвало голову

Одной из жертв аварии с пятью машинами, произошедшей на Садовом кольце в центре Москвы, оторвало голову. Об этом пишет Baza в Telegram.

На данный момент известно о смерти двоих участников ДТП, еще как минимум двое пострадали.

Ранее сообщалось, что предполагаемую виновницу происшествия задержали. Ей оказалась 29-летняя женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, кто погиб в массовой аварии на Садовом кольце

О массовой аварии на Садовом кольце стало известно 21 апреля. Как установила прокуратура, женщина на Mercedes столкнулась с электровелосипедом, автомобилем такси, а затем еще с тремя транспортными средствами. По факту произошедшего проводится проверка.