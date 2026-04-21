Экс-мэр Саратова попал в смертельное ДТП

Экс-мэр Саратова Николай Романов стал жертвой смертельного ДТП. Об этом пишет Baza в Telegram.

Mercedes бывшего главы региональной столицы столкнулся с грузовиком Volvo, которым управлял 49-летний мужчина. В результате Романов получил травмы, несовместимые с жизнью.

Об аварии также сообщила Госавтоинспекция Саратовской области в Telegram. Однако правоохранители не привели информации о личности жертвы аварии. По данным ведомства, ДТП произошло утром 21 апреля в районе села Казачка.

К посту приложены фотографии, на которых видно, что легковая иномарка получила удар со стороны пассажирского сиденья и оказалась сильно повреждена. Грузовик, судя по кадрам, съехал в кювет, избежав серьезного ущерба.

Ранее массовое смертельное ДТП произошло на Садовом кольце в центре Москвы. Как установила прокуратура, женщина на немецкой иномарке столкнулась с электровелосипедом, автомобилем такси, а затем еще с тремя транспортными средствами. Жертвами стали два человека, одному из которых оторвало голову. Еще двое пострадали.