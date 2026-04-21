Стало известно о состоянии иностранцев, пострадавших в ДТП в Забайкалье

Один гражданин Китая находится в тяжелом состоянии в Чите после ДТП с автобусом на трассе. Об этом изданию «Чита.ру» сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

© Газета.Ru

И. о. заведующего отделением нейрохирургии Владимир Бобряков уточнил, что двое пострадавших поступили из его отделения. Один из них — 62-летний мужчина с травмой позвоночника, легких и травматическим шоком. В настоящее время он находится в реанимации, медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое, в операции не нуждается.

Состояние второго пациента, 45 лет, который получил травму головного мозга, грудной клетки и легких оценивается как стабильное, удовлетворительное.

Третьего мужчину с травмой с костей таза, множественной скелетной травмой и травматическим шоком перевели в общее отделение.

Отмечается, что читинские врачи консультировались с Московским институтом травматологии, чтобы лечение было наиболее эффективным.

Авария с участием автобуса произошла 18 апреля на трассе Чита — Забайкальск. В региональном управлении МЧС России сообщили, что в результате опрокидывания автобуса пострадали 30 человек, еще одного спасти не удалось. Всего в салоне транспортного средства находились около 40 человек. Среди пассажиров были иностранные граждане. Предварительно, детей в автобусе не было.

