Стали известны обстоятельства утреннего ДТП в Санкт-Петербурге

Стали известны новые обстоятельства утреннего ДТП в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, в результате которого легковой автомобиль упал в Обводный канал, а двое мужчин были госпитализированы. Как установлено, перед падением в воду транспортное средство сбило пешехода, стоявшего на тротуаре.

© Российская Газета

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 22 апреля около 6 часов утра у дома 54 по Лермонтовскому проспекту 51-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Citroen C4, потерял управление машиной и совершил наезд на 49-летнего пешехода.

После наезда на человека иномарка пробила ограждение набережной и оказалась в Обводном канале. Водитель сумел самостоятельно выбраться из салона и остался жив.

"В результате аварии пешеход получил различные травмы и в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу. Туда же с переохлаждением и ссадинами был доставлен и водитель Citroen, который пояснил, что авария произошла из-за того, что он потерял сознание за рулем", - отметили в Главке МВД.

По факту ДТП полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.