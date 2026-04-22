На перекрестке в Ижевске сбили двоих пешеходов

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Клубной сбили двоих пешеходов. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 22 апреля около 01:12 на улице Клубной, напротив дома №65 по улице городок Строителей. По предварительным данным, 24-летний водитель «ВАЗ-2112» проезжал перекрёсток на разрешающий сигнал светофора и наехал на двух пешеходов. Отмечается, что мужчины переходили проезжую часть на красный сигнал.

В результате аварии один из пешеходов погиб, а второй получил множественные травмы. Пострадавшего госпитализировали.

По факту ДТП проводится расследование.