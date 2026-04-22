В Ростовской области автомобиль спровоцировал ДТП с пассажирским поездом

В Ростовской области пассажирский поезд «Ласточка» сообщением Ростов – аэропорт Сочи столкнулся с автомобилем. Инцидент произошел 21 апреля на участке Батайск – Высочино, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся составом.

Машинист «Ласточки» предпринял экстренное торможение, однако расстояние не позволило избежать столкновения.

«По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. На движение других поездов данное происшествие не повлияло. Спустя 8 мин. после столкновения поезд «Ласточка» отправился далее по маршруту следования», – уточнили в СКЖД.

