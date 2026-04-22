Два человека погибли в аварии с украинским автобусом в Болгарии
© Лилия Шарловская
В Болгарии на границе с Турцией произошло смертельное ЧП с украинским автобусом. Погибли два человека, многие ранены, сообщает Болгарское национальное телевидение.
Автобус с украинскими номерами остановился у КПП «Малко-Тырново» из-за нехватки топлива. Когда пассажиры вышли из салона, автобус неожиданно покатился назад и задавил людей. Двое скончались на месте, ещё несколько человек получили травмы.
Спасательная операция продолжается. Другие подробности пока не приводятся.
