Два человека погибли в аварии с украинским автобусом в Болгарии

В Болгарии на границе с Турцией произошло смертельное ЧП с украинским автобусом. Погибли два человека, многие ранены, сообщает Болгарское национальное телевидение.

Автобус с украинскими номерами остановился у КПП «Малко-Тырново» из-за нехватки топлива. Когда пассажиры вышли из салона, автобус неожиданно покатился назад и задавил людей. Двое скончались на месте, ещё несколько человек получили травмы.

Спасательная операция продолжается. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестный открыл стрельбу.