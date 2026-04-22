В Кирово-Чепецке в ДТП погиб мужчина

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером, 21 апреля, в Кирово-Чепецком районе на 27 км автодороги «Киров – Малмыж – Вятские Поляны» произошло ДТП. По данным ГИБДД, столкнулись «Фиат» и «Шевроле Кобальт». В результате происшествия пассажир автомобиля «Фиат» погиб, водитель этого автомобиля, а также пассажиры «Шевроле», девушка 17 лет и женщина 37 лет, получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.